فرنسا – أعلنت السلطات الفرنسية، امس عن تسجيل أكثر من 10.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وكالة “الصحة العامة – فرنسا” التابعة لوزارة الصحة، في بيان، إلى أنها المرة الأولى التي تراجع فيها معدل الإصابات اليومية بمرض “كوفيد-19” (الناجم عن فيروس كورونا المستجد) إلى ما ما هو أدنى من 13 ألف حالة خلال اليومين الأخيرين.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد المصابين بمرض “كوفيد-19” (الناجم عن فيروس كورونا المستجد) تجاوز 453.5 ألف حالة.

أما الوفيات المتعلقة بمضاعفات المرض فازدادت منذ يوم السبت بمقدار 12 حالة، وهو من أدنى مستويات الوفيات خلال الأيام الأخيرة، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات بكورونا في البلاد 31585 حالة.

مع ذلك، فقد عبر الأطباء الفرنسيون عن قلقهم إزاء توسع بؤر العدوى، مع تسجيل 40 بؤرة جديدة منذ يوم السبت، لتبلغ عددها العام 1045.

ولفت البيان إلى أن “الفيروس يواصل في الانتشار بوتيرة نشطة في الجزء القاري من فرنسا، الأمر الذي يتسبب في تدهور المعدلات”.

وفي غياب لقاح مضاد للمرض، نصحت الوكالة المواطنين اتباع توصيات وزارة الصحة، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التباعد الاجتماعي المطلوب وارتداء الكمامات الطبية.

المصدر: تاس