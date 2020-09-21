فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و254 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء القدس.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة امس إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (115)، محافظة نابلس (86)، محافظة بيت لحم (53)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة رام الله والبيرة (120)، جنين (50)، طوباس (9)، سلفيت (16)، أريحا والأغوار (24)، طولكرم (43)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (102).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: RT