إسبانيا – قرر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، الاستغناء عن لاعب آخر من صفوف الفريق الكتالوني، هذا الصيف.

وكان كومان قد أبلغ لويس سواريز وأرتورو فيدال بنفسه، بضرورة البحث عن فريق جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن كومان تحدث مع ريكي بويج، أمس الجمعة، وأبلغه بأن يبحث عن فريق آخر قبل نهاية الميركاتو.

وقال كومان لبويج، إن خطة اللعب الجديدة (4-2-3-1) لا تناسبه، وأنه يفضل الاعتماد على فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وميراليم بيانيتش وكارليس ألينيا في خط الوسط.

كما شرح رونالد كومان، لريكي بويج، بأنه غير مناسب لأداء دور صانع الألعاب أيضًا، في الخطة الجديدة للفريق الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بويج لديه عقد مع برشلونة حتى صيف الموسم المقبل، مع إمكانية التجديد لعامين آخرين.

وكالات