إنجلترا – نجح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام هوتسبير، في تسجيل رباعية في شباك ساوثهامبتون، خلال المباراة الجارية بين الفريقين حاليًا ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

واشترك الثنائي في صناعة الإعجاز بالمسابقة، حيث صنع هاري كين 4 فرص محققة نجح نفس اللاعب سون هيونج مين في تحويلها للشباك، وهو رقم لم يحققه أي ثنائي من قبل في تاريخ المسابقة.

وصنع هاري كين الأربعة أهداف لسون، ليشتركا بالتالي في تسجيل أهداف في البريميرليج أكثر من أي ثنائي آخر في المسابقة (24 هدفًا)، وذلك منذ وصول الكوري للدوري الإنجليزي في شهر أغسطس/آب من عام 2015، وذلك بحسب أرقام “أوبتا”.

وباتت شباك ساوثهامبتون المفضلة لسون رفقة توتنهام، حيث سجل في شباكهم 10 أهداف في جميع المسابقات.

واهتزت شباك توتنهام بهدف في شوط المباراة الأول عبر داني إنجز، ليصبح بالتالي السبيرز ثاني فريق يسجل إنجز في شباكه في 3 مباريات متتالية بعد نورويتش سيتي.

كما بات إنجز ثاني أفضل هداف للبريميرليج في عام 2020 بتسجيل 11 هدفًا، ولا يتفوق عليه سوى محمد صلاح الذي سجل 13 هدفًا، وذلك بحسب احصائيات “سكاي سبورتس”.

وكالات