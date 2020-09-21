انجلترا – أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الاثنين عن إصابة لاعبه الألماني إيلكاي غوندوغان بفيروس كورونا المستجد.

وبعد ثبوت إصابة لاعب خط وسط مانشستر سيتي بـ”كوفيد-19″ سيتوجب على اللاعب اتباع قواعد العزل والبرتكول الطبي للحكومة البريطانية.

وعلى هذا سيغيب اللاعب البالغ 29 عاما عن مباراة فريقه خارج أرضه أمام ولفرهامبتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء في بيان السيتي: “يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أن اختبار إيلكاي غوندوغان إيجابي لـ COVID-19″.

مضيفا:”يلتزم إيلكاي الآن بفترة 10 أيام من العزلة الذاتية وفقا لبروتطول الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية بشأن الحجر الصحي”.

وأصبح غوندوغان ثالث لاعب في السيتي يتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا هذا الشهر، بعد إصابة كل من إيمريك لابورت ورياض محرز.

المصدر: twitter\ManCity