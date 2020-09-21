وقرر وزير الطيران المدني منح شركات الطيران العاملة بمطارات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح تخفيض قدره 50 بالمئة على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء.

كما قرر منح تخفيض قدره 20 بالمئة مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات الثلاثة.

يأتي القرار بعد اجتماع تنسيقي مع وزير السياحة والآثار، خالد العناني، لدراسة إمكانية توفير كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، التي تأثرت كغيرها من بلدان العالم بأزمة الجائحة وباء كورونا.