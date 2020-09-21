الولايات المتحدة – أعلن نادي فوجيان ستيرجونز لكرة السلة أنه لن يجدد عقد لاعبه الأميركي تاي لوسون نجم دنفر ناغتس الأميركي السابق، بعد تعليقات بذيئة حول النساء الصينيات نشرها في حسابه على “إنستغرام”.

وقال النادي إنه لن يجدد عقد لاعبه للموسم الذي ينطلق الشهر المقبل، بسبب “تعليقات غير لائقة” على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

فيما برر لوسون أنه لم يقصد “تقليل الاحترام” بنشره تعليقات اعتبرت مهينة بحق النساء الصينيات، ما دفع فريقه الصيني إلى عدم تمديد عقده.

وأزال لوسون البالغ 32 عاما، لاعب دنفر ناغتس وهيوستن روكتس وأنديانا بيسرز وساكرامنتو كينغز وواشنطن ويزاردز السابق، التعليقات بعد احتجاجات كبيرة وردت على حساباته.

لكن لقطات لما نشره لوسون تم تداولها لاحقا وأظهرته في وضعية غير مناسبة مع فتاة شبه عارية في ما يبدو أنه ناد للتعري، أرفقها بتعليقات جنسية.

لكن لوسون نفى الأحد عبر “إنستغرام” أن تكون تعليقاته عنصرية أو جنسية، بحسب وسائل الإعلام الصينية، مضيفا أنه كان يرقص مع فتاة في ملهى وليس في ناد للتعري.

وقال: “أنا ربما أقل شخص عنصري قابلتموه في حياتكم.. لم أقصد تقليل الاحترام.. جميع من يعرفني في الصين يدرك أني لست هذا الشخص (العنصري)”.

واتفق مستخدمو الموقع مع قرار النادي واصفين لوسون بـ”القمامة الأجنبية”، فيما استخدم آخرون عبارات مهينة بحقه.

وعبرت وسائل إعلام حكومية عن غضبها متهمة لوسون بـ”إهانة النساء الصينيات”.

وتعاقد لوسون مع ستيرجونز في سبتمبر 2019 بعد موسمين مع فريق شاندونغ غولدن ستارز الصيني.

وكان قد تسبب في حالة هيجان على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مشادة بينه وبين موظفين في مقهى ستارباكس في شنغهاي في أغسطس الماضي.

المصدر: “أ ف ب”