يوفنتوس يحسم موقفه من التعاقد مع سواريز

يوفنتوس يحسم موقفه من التعاقد مع سواريز

إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي موقفه من التعاقد مع مهاجم برشلونة الأورغواياني، لويس سواريز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي “السيدة العجوز” إن اليوفي لن يتعاقد مع مهاجم برشلونة البالغ 33 عاما.

وأكد المدير الرياضي أن يوفنتوس أنهى سعيه وراء سواريز، حيث كان النادي قد توصل لاتفاق معه، ولكن الأمور تراجعت.

وأضاف باراتيتشي: “لقد وضعنا قائمة التعاقدات الصيفية الخاصة بنا، ولكن الآن يمكن إزالة سواريز من تلك القائمة، لأن الوقت الذي يستغرقه الحصول على جواز السفر الإيطالي أطول من الموعد النهائي لسوق الانتقالات الصيفية أو اللحظة التي يمكننا فيها تسليم قوائم دوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “قمنا بتقييم خيار سواريز عندما تم اقتراحه علينا، كان بصدد الحصول على الجنسية الإيطالية، وكانت الأمور تسير في اتجاه إيجابي، لذلك قمنا بتقييم إمكانية تسجيله في الوقت المناسب”.

ويبدو أن الراتب المتوقع للويس سواريز والذي قد يصل إلى 10 ملايين ونصف مليون يورو، كان سببا في جعل اليوفي يبحث عن بديل آخر توفيرا للنفقات، إلى جانب قضية جواز السفر.

واجتاز سواريز امتحان اللغة الإيطالية منذ عدة أيام من أجل الحصول على جواز سفر إيطالي لكي يصبح لاعبا أوروبيا، مما سيجعل انتقاله إلى الكالتشيو سهلا.

وتتجه أنظار يوفنتوس نحو مهاجم نادي روما البوسني، دجيكو، كخيار بديل، لكن الأمور لم تحسم بعد.

المصدر: “وكالات”