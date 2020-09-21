ليبيا – وجّهت لجنة الأزمة لمجابهة الوباء في بلدية صرمان نداء استغاثة حول تردّي الأوضاع في قسم العزل في المدينة، وما تعانيه الأطقم الطبّية والطبّية المساعدة من نقص في الكوادر البشرية، ما يعيق عملهم في التصدّي لجائحة كورونا بالتزامن مع تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس في القسم.

اللجنة ناشدت – بحسب المكتب الإعلامي التابع لها – أهل المدينة وأعيانها ومختاري المحلّات والقيمين على المؤسّسات الرقابية والأمنية والضبطية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني وضعَ حلٍّ عاجل وفعّال، فاللجنة بكافّة أعضائها من عناصر طبّية وطبّية مساعدة وخدمية وإدارية وإعلامية تضع بين أيدي أهل صرمان نداءها الأخير والعاجل، محملة المسؤولية الكاملة لكلِّ من تخاذل من العناصر الطبّية والطبّية المساعدة والتابعة لوزارة الصحّة في المدينة والعاملة في إدارة الخدمات الصحّية ومستشفى صرمان العام ومركز العين للغدد الصماء والسكّري.

وأوضحت أنّ عبء مايزيد عن 80 ألف نسمة واقع على 5 أطباء و15 من عناصر طبّية مساعدة، وهي وصمة عار يسجّلها التاريخ على كلِّ من تخاذل وكلِّ مسؤول تنصّل من المسؤولية.

وأضافت: “إنّ إخوانكم بقسم العزل حيث يتلقّى أهلنا من المصابين الرعاية الصحّية قد استُنفدت طاقتهم في غياب أبسط حقوقهم، لا دعم لهم إلا دعوات المرضى”.

كما وجّهت اللجنة استغاثتها أيضًا إلى وزارة الصحّة بحكومة الوفاق واللجنة الاستشارية العليا لمجابهة الجائحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الطب العسكري ووزارة الداخلية، للتدخّل العاجل لإنقاذ أرواح الأهالي بالمدينة، ومعاقبة المقصّرين وإيجاد حلٍّ جذري لمعاناة المدينة في أزمتها.