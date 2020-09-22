إسرائيل – أقرت الحكومة الإسرائيلية مساعدات إضافية بقيمة 10.5 مليار شيقل (ثلاثة مليارات دولار) للشركات وأصحاب الأنشطة الاقتصادية خلال إجراءات العزل التام الثاني في البلاد بسبب تفشي كورونا.

كما قررت الحكومة خفض رواتب أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين من أصحاب الرواتب العالية، بنسبة 10%.

وأقرت إسرائيل مساعدات اقتصادية بنحو 140 مليار شيقل حتى العام 2022، من بينها 85 مليار هذا العام فقط، لكن الشركات انتقدت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب بطء تسليم المبالغ.

ووفقا لوزارة المالية الإسرائيلية فإن المنح ستقدم للشركات التي تراجعت إيراداتها بأكثر من 25%.

المصدر: “رويترز”