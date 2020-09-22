ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري.
الثني أصدر خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية تعليماته المشدّدة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب في مناطق شبنة وحي المختار وحي السلام في مدينة بنغازي وتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.
وأكد على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.
كما تمّ مناقشة مشاكل الصرف الصحّي بمنطقة طابلينو والإسراع في معالجتها مع إتمام كافّة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.
هذا وحضر الاجتماع كلٌّ من مدير مكتب المشروعات في البلدية أسامة الكزة ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق سالم البرجي.