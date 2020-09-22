ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري.

الثني أصدر خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية تعليماته المشدّدة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب في مناطق شبنة وحي المختار وحي السلام في مدينة بنغازي وتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.

وأكد على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.

كما تمّ مناقشة مشاكل الصرف الصحّي بمنطقة طابلينو والإسراع في معالجتها مع إتمام كافّة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.

هذا وحضر الاجتماع كلٌّ من مدير مكتب المشروعات في البلدية أسامة الكزة ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق سالم البرجي.