ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الإثنين مع سفير ألمانيا لدى ليبيا.

الجانبين استعرضا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق أوجه التعاون بين ألمانيا والوفاق خاصّة في مجال الأمن، وتطرّق الطرفان كذلك الى مستجدّات الأوضاع السياسية داخل ليبيا.

ومن جهته عبّر السفير الألماني عن رغبة بلاده في حلِّ الأزمة الليبية سياسيًا دون تدخّلات أجنبية.

ومن جانبه عبر باشاآغا عن امتنانه وتقديره للحكومة الألمانية في وقوفها ودعمها لحلِّ الأزمة الليبية في كافّة المراحل التي مرّت بها.