ليبيا – قال المحلّل الاقتصادي سليمان الشحومي إنّ بادرة إعادة إنتاج النفط وتصديره خرجت بشكل مفاجئ للجميع وأربكت كل الحسابات السياسية برغم أنّ الجميع يطالب بها باستمرار.

الشحومي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الثلاثاء أضاف: “وعلينا جميعًا كليبيين الآن أن نستمر بالمطالبة بعودة جميع الحقول والموانئ للعمل”.

وتابع : “علينا أن نطالب بعودة خطوط الطيران للعمل وفتح الطرق البرية وتوحيد الإنفاق الحكومي، والانطلاق منها لتحقيق الاستقرار كقاعدة للتوافق السياسي المرتقب”.