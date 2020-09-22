القبض على شخصين في تحقيق متعلق بالمنشطات في سباق فرنسا

القبض على شخصين في تحقيق متعلق بالمنشطات في سباق فرنسا

فرنسا – أفاد المدعي العام في مرسيليا الفرنسية، إنه تم إلقاء القبض على شخصين بعد فتح تحقيقات بشأن مزاعم تناول منشطات من قبل فريق أركيا-سامسيك الذي شارك في سباق فرنسا للدراجات هذا العام.

وأضاف دومينيك لورنس في بيان أن التحقيق يستهدف “جزءا صغيرا من الفريق”.

وأضاف لورينز أن لدى الشخصين المحتجزين “العديد من المنتجات الصحية بما في ذلك الأدوية ضمن ممتلكاتهما الشخصية، يمكن وصفها بأنها منشطات”.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الكشف جرى يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف لورينز أن التحقيق يتعلق بوصف مادة أو طريقة محظورة على الرياضيين وكذلك المساعدة والتشجيع على استخدام تلك المادة ونقلها وحيازتها.

المصدر: “رويترز”