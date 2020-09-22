بوتسوانا – كشفت حكومة بوتسوانا امس، عن أسباب نفوق مئات الفيلة بشكل غامض، مؤكدة أن نتائج تحاليل الدم لهذه الحيوانات احتوت على بكتيريا زرقاء تنتج سموما عصبية.

وقال الطبيب البيطري في وزارة الصحة، مادي روبن، إن “سبب النفوق هو تسمم أحدثته بكتيريا زرقاء كانت تتكاثر في تجمعات للمياه”.

وأضاف أن معدل النفوق بدأ بالانخفاض تزامنا مع جفاف هذه التجمعات المائية.

وكانت منظمة خيرية مقرها بريطانيا أوضحت أن نفوق الفيلة الغامض في بتسوانا الواقعة جنوب القارة الإفريقية، زاد الضعف تقريبا في شهر يوليو، وبلغ عددها 350 حالة.

وتحدث أول تقرير عن هذه الحالة الغامضة بين الفيلة في 11 مايو، وبلغ عدد الفيلة التي عثر عليها نافقة بحلول منتصف يونيو 170 فيلا.

المصدر: وكالات