سوريا – زار المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، شمال شرق سوريا ومدينة أربيل العراقية حيث أجرى محادثات مع مسؤولين محليين كبار.

وأجرى جيفري اجتماعات منفصلة أمس مع مسؤولين من “قوات سوريا الديمقراطية”، وأحزاب كردية، وممثلين قبليين من دير الزور، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وشدد جيفري خلال محادثاته على ضرورة استمرار الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم “داعش”.

واتجه المبعوث الأمريكي بعدها إلى مدينة أربيل العراقية، حيث اجتمع برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، لبحث الجهود الرامية لبعث الاستقرار ومكافحة الجماعات المتطرفة.

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن جيفري سيصل إلى العاصمة الألمانية برلين يوم 23 سبتمبر، لبحث الوضع في سوريا مع مسؤولين ألمان.

المصدر: RT