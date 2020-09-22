المشتبه بها في محاولة تسميم ترامب تمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء (صور)

المشتبه بها في محاولة تسميم ترامب تمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء (صور)

الولايات المتحدة – أفادت مصادر لقناة CTV News الأمريكية بأن المرأة التي يشتبه بها في إرسال طرد مسمم إلى الرئيس دونالد ترامب ستمثل أمام المحكمة بمدينة بافالو في ولاية نيويورك الثلاثاء.

وكان من المتوقع أن تمثل أمام المحكمة امس الاثنين، ولكن الجلسة تم تأجيلها الى جلسة اليوم .

وأشارت المصادر إلى أنها قد تكون ضالعة في إرسال طرود مماثلة إلى مختلف العناوين في ولاية تكساس، بما في ذلك إلى مقر للشرطة بمدينة ميشن.

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت أنها تجري عملية في كيبيك على خلفية إرسال طرد يحتوي على مادة الريسين السامة إلى البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عن اعتراض الرسالة السامة الموجهة إلى البيت الأبيض. وأفادت تقارير إعلامية بتوقيف شخص على صلة بالقضية عند محاولة دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الكندية. وأوضحت قناة “سي إن إن” أن الحديث يدور عن توقيف امرأة.

وكانت صحيفة أمريكية قد كشفت عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط طرد يحتوي على مادة الريسين السامة كان موجها إلى الرئيس دونالد ترامب، واعترضته سلطات إنفاذ القانون.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن مسؤول إنفاذ قانون (لم تحدد هويته)، قوله إن المحققين يعتقدون أن الخطابات أرسلت من كندا وحددوا هوية امرأة -لم يسموها- على أنها مشتبه بها.

وأشار إلى أن الرسائل التي احتوت على مادة الريسين القاتلة أرسلت عبر النظام البريدي إلى البيت الأبيض وإلى مرفق احتجاز ومكتب قائد شرطة في تكساس.

وقال مسؤول ثانٍ إنهم ضبطوا المغلف المرسل للبيت الأبيض في منشأة المعالجة النهائية خارج الموقع حيث يجري فحص البريد قبل إرساله إلى غرفة البريد بالبيت الأبيض.

وفي غضون ذلك، يحاول المحققون تحديد ما إذا كانت هناك طرود أخرى تحتوي على المادة السامة قد تم توزيعها عبر النظام البريدي.

وتفحص هيئة البريد، البريد الموجه إلى البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية الأخرى في منطقة واشنطن، ويجري فرز البريد في منشأة تقوم بأخذ عينات من الهواء بحثًا عن مواد مشبوهة.

وأشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، السبت، إلى إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين. وفرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها.

و”الريسين” هو مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في مؤامرات الإرهاب.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، أو حبيبات أو حمض، وحال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى وفي النهاية الموت بانهيار الدورة الدموية.

وكالات