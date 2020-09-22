الهند – أعلن مسؤول في نيودلهي أنّ سلاح الجوّ الهندي أجرى طلعات تجريبية لمقاتلات رافال الفرنسية الجديدة فوق المنطقة الحدودية المتنازع عليها مع الصين.

وقال مسؤول كبير في سلاح الجو الهندي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن “طائرات رافال المقاتلة أجرت طلعات للتعرف على مناطق عملياتنا بما في ذلك في لاداخ”، المنطقة الواقعة في الهيمالايا في شمال الهند على الحدود مع الصين.

ولم يعلن المسؤول الهندي متى بدأت هذه الطلعات، لكن مصورا لوكالة فرانس برس شاهد امس الإثنين مقاتلة من طراز رافال تحلق فوق ليه، عاصمة منطقة لاداخ.

وتقرّ الهند بأن الصين ودولا رئيسية أخرى تتفوّق عليها في قدراتها العسكرية، وهي تدرج شراء مقاتلات رافال الفرنسية في إطار الجهود الرامية لتعزيز جيشها المؤلف من 1.4 مليون عسكري، بحسب خبراء.

وفي 10 سبتمبر الجاري تسلّم سلاح الجو الهندي رسميا خمس مقاتلات رافال من أصل 36 اشترتها نيودلهي من باريس بقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار دولار، في حدث وصفه وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، بأنه “رسالة قوية” لخصوم بلاده.

وفي 15 يونيو وقع اشتباك بالأيدي والعصي والحجارة بين جنود هنود وآخرين صينيين في منطقة لاداخ، ما أدى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 20 عسكريا هندياً. واعترفت الصين يومها بسقوط قتلى في صفوف جيشها، لكنّها لم تحدّد عددهم.

وبعد مرور بضعة أسابيع حتى شهدت الحدود المتنازع عليها بين البلدين في مطلع سبتمبر أول إطلاق نار منذ 45 عاما.

ويأتي إعلان نيودلهي عن طلعات رافال التجريبية هذه في وقت يعقد فيه القادة العسكريون من البلدين الجولة الأخيرة من المحادثات الرامية لتخفيف التوترات الحدودية.

المصدر: أ ف ب