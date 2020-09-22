ليبيا – تمكنت فرقة حرس الحدود التونسية بمنطقة الجميلة في ولاية مدنين التونسية من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية متمثل في “317000 أورو و 9100 “دولار مخفية بإحكام داخل سيارة تحمل ترقيم تونسي ضبطت من قبل دورية على مستوى الطريق الجهوية رقم 109.

إذاعة تطاوين التونسية أكدت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإحتماعي “فيس بوك” أنه تم تحرير محضر بالحادثة وإحالة السائق في حالة احتفاظ على النيابة العمومية وفق لبلاغ للديوانة على صفحتها الرسمية.

وأشارت إلى أن عملية الحجز تأتي في إطار التصدي لعمليات التهريب على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد التونسية.

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