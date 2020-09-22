الولايات المتحدة – صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثا، وطغت قوة الدولار على مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1% إلى 1914.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:31 بتوقيت غرينيتش، بعدما خسر أمس الاثنين 3% إلى 1882.70 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس الماضي.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولار للأونصة.

وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب، في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل.

ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارغريت يانغ من “ديلي فيكس”، التي تغطي العملات والسلع، إن “الذهب أكثر حساسية الآن للدولار من أي من العوامل الأخرى”.

لكن الذهب لقي دعما من مخاوف حيال إجراءات عزل جديدة في أوروبا، كما أن شكوكا إزاء تعاف اقتصادي سريع نأت بالمستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 1.2% إلى 891.75 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2293.71 دولار للأونصة.

المصدر: “رويترز”