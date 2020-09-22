واشنطن – انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التزام ألمانيا بالاتفاق حول برنامج إيران النووي، واصفا إياه بأنه “خطير”.

وقال بومبيو في تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن “هناك خلافات بشأن قيمة هذه الصفقة (مع إيران) منذ سنوات. والولايات المتحدة لا تعتبرها سيئة فحسب، بل وتراها خطيرة”.

وتابع قائلا، إن “الأوروبيين يعتقدون بضرورة الحفاظ على الصفقة، لكن الولايات المتحدة اختارت طريقا آخر”، مشيرا إلى أنه لا يجوز السماح للسلطات الإيرانية بالحصول على موارد مالية.

وأشار إلى أن إيران “تهدد بتدمير أمريكا وإسرائيل… وأعتقد أن الشعب الألماني يدرك هذا الخطر”.

وأعرب عن خيبة أمله إزاء الحكومة الألمانية، مضيفا أن “حكومة ألمانيا تقول إنها متفقة معنا حول أن إيران يجب ألا تشتري وتبيع أسلحة، لكنها لم تقدم أي خطة بديلة”.

يذكر أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، على الرغم من رفض ذلك من قبل باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت واشنطن من طرف واحد عن عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران السبت الماضي، وهددت بفرض عقوبات على الدول الأخرى التي لن تلتزم بها.

المصدر: تاس