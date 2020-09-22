ليبيا – دعا الصحفي التركي المعارض فهيم تاشتكين السلطات التركية لتطبيع العلاقات مع مصر، داعيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للموافقة في صمت على دور القاهرة في ليبيا حيث جاء ذلك ضمن تعليق منه على التطورات الحادثة في الساحة الليبية خلال الفترة الأخيرة.

تاشتكين وفي تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقاً لما نقله موقع “تركيا الآن” قال:” بينما ننتظر مكانًا نتغازل فيه مع مصر يتناوب الشركاء في ليبيا على إثارة غضب أردوغان،عندما هاجم الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر، طرابلس لمدة 14 شهرًا كان شركاء أردوغان الليبيون – الجيش التابع لحكومة الوفاق- قد نسوا خلافاتهم وركزوا على العدو، عندما تم تجميد العمليات على خط سرت-الجفرة بسبب الخطوط الحمراء لروسيا ومصر، أصبح وقف إطلاق النار واجباً”.

وأكد تاشتكين على ضرورة التعاون مع مصر،متابعاً:”ضرورة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا من أجل جذب مصر إلى جانب تركيا في شرق المتوسط أصبح يفرض نفسه وإجباريًا وهذا يتوقف على الموافقة الصامتة على دور القاهرة في ليبيا وأصبحت مصر الآن إلزامية لأنقرة”.