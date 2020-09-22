روسيا – قدم خبير اقتصادي نصيحة للأشخاص، الذين يعتزمون في الوقت الراهن، شراء الدولار واليورو في روسيا، وجاء ذلك بعد ارتفاع سعر صرف العملتين الأمريكية والأوروبية اليوم أمام الروبل الروسي.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر صرف اليورو إلى فوق مستوى الـ90 روبلا، وهي المرة الأولى الذي تسجل فيه العملة الأوروبية مستوى مثل هذا منذ 8 سبتمبر الجاري.

فيما تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ76 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

وعلق أليكسي أنتونوف المحلل في شركة الوساطة “ألور بروكر” على الوضع الراهن في سوق العملات في روسيا، قائلا: “تشهد الأسواق العالمية انخفاضا طفيفا في الإقبال على الأصول الروسية، لذلك صعد سعر صرف اليورو إلى مستويات تاريخية أمام الروبل، كذلك راقبنا ارتفاع الدولار. وعلى الرغم من أن المركزي الروسي قرر يوم الجمعة الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلا أن السوق فسرت ذلك كإنذار إلى احتمال قيام (المركزي) بمزيد من الخفض مستقبلا”.

ووفقا للخبير فإن الوقت الراهن لا يعد الأنسب لشراء الدولار واليورو، وأوضح قائلا: “بالطبع لا يجب شراء العملة الأجنبية الآن، لأن جميع قرارات الاستثمار المبنية على العاطفة تنتهي بالخسارة”.

وأضاف: “مؤشرات الاقتصاد الكلي (في روسيا) تسمح لنا بالقول إن العملة الروسية ستستقر بالقرب من هذه المستويات الحالية ولن تتراجع بشكل ملحوظ”.

وأشار إلى أن التقلبات في الأسواق العالمية ستزداد مع قرب الانتخابات في الولايات المتحدة، لذلك يجب انتظار استقرار الأسواق العالمية قبل القيام بشراء الدولار واليورو.

المصدر: “نوفوستي”