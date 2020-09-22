ليبيا – استقبل صلاح النمروش وزير دفاع الوفاق المعين مؤخّرًا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين ألمار قاتو القائم بالأعمال بسفارة الفلبين لدى ليبيا والوفد المرافق له.

قاتو أكّد وفقًا لبيان نشره المكتب الاعلامي لدفاع الوفاق رغبة بلاده لفتح آفاق التعاون بين ليبيا والفلبين في مجال التدريبات البحرية المشتركة وتبادل المعلومات، وكذلك الدفاع السيبراني والاستفادة من خبرة مسلحي الوفاق في مكافحة المجموعات الإرهابية في حربه على داعش في سرت، والاستفادة من هذه التجربة التي وصفها بـ” المميزة ” بما يمكن القوّات المسلّحة في الفلبين بناء قدراتها في محاربة الإرهاب، بحسب البيان.

ومن جانبه، ثمّن النمروش دور السفارة الفلبينية في طرابلس طيلة فترة ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وعدم مغادرة موظفيها طيلة هذه الفترة العصيبة وأنّ الليبيين سيذكرون لهم ذلك أبدًا، مؤكّدًا عزم الوزارة فتح آفاق التعاون مع الجانب الفلبيني في كافّة المجالات ذات الاهتمام المشترك.