ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إنّ الاتفاقية الليبية التركية لن تتأثّر باستقالة السراج وحكومته كونها تمَّ توقيعها بين حكومتين، وستبقى سارية المفعول طالما استمرّ الغرض منها قائمًا، وهو خدمة مصالح كل طرف حسب زعمه.

صهد زعم في تصريح لموقع “عربي21″ القطري أنّ الاتفاق البحري يخدم ليبيا كما يخدم تركيا، مستذكرًا كيف كان الحال قبل الاتفاقية حين تجاهلت دول شرقي المتوسّط ليبيا واقتطعت مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية الليبية، حسب قوله.

وأشار إلى أنّ الشِقّ العسكري من الاتفاقية مكّن حكومة الوفاق من طرد من وصفهم بـ”ميليشيات ومرتزقة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من محيط العاصمة دون حديثه على إستجلاب تركيا وفقا لهذه الإتفاقية لأكثر من 15 الالف مرتزق من سوريا إلى ليبيا من بينهم مقاتلين سابقين بتنظيمي داعش والقاعدة، زاعمًا بأن الحاجة قائمة لشقّي الاتفاقية، وفقًا لحديثه.