روسيا – أكملت شركة الغاز الروسية “غازبروم” أعمال الصيانة المجدولة لأنبوب الغاز “قوة سيبيريا”، واستأنفت ضخ الغاز عبر هذا الأنبوب، وفقا لما أعلنته الشركة الروسية اليوم الثلاثاء.

وتقوم الشركة الروسية بضخ الغاز الروسي عبر الأنبوب المذكور إلى الصين.

ووفقا لبيان صدر عن “غازبروم” فقد تم اليوم الانتهاء من أعمال صيانة الأنبوب في تمام الساعة 03:00 بتوقيت موسكو.

و”قوة سيبيريا” هو مشروع لضخ الغاز الطبيعي من حقول الغاز في سيبيريا الروسية إلى الصين.

وبدأ ضخ الغاز في الأنبوب في 2 ديسمبر الماضي بمعدل 11 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، ويتوقع أن يتم ضخ 11 – 14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا خلال العام الجاري.

المصدر: “نوفوستي”