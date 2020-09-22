لبنان – أفاد مراسلRT بوقوع انفجار قوي في بلدة عين قانا بجنوب لبنان، وسط تأكيدات أمنية بأن الانفجار وقع في منزل يستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب، ولا أنباء عن قتلى أو جرحى.

وبحسب مراسلنا، قالت مصادر أمنية إن الانفجار في عين قانا وقع في منزل يستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا أوجرحى، والأضرار مادية فقط.

من جهتها نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني قوله، إن انفجار بلدة عين قانا وقع بمخزن أسلحة لـ”حزب الله” وبسبب خطأ فني داخلي.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام محلية، إنه تم سماع دوي قوي جدا في أرجاء الجنوب، فيما لم تُعرف بعد أسبابه، وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة.

وتتحدث معلومات أولية نقلا عن مصادر محلية مطلعة أنّ ما حصل هو انفجار بمحطة بنزين واقعة بين عين قانا وكفرفيلا، بحسب لبنان 24.

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في حديث تلفزيوني الى أنّه :”تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة اسعاف متوجّهة الى محطة محروقات في المكان، والمعلومات الأولية تشير الى عدم وجود إصابات”.

المصدر: وكالات، RT