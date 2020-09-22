ليبيا – أكّد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا سليمان أبوسريويل على أنّ وزارة الصحّة في حكومة الوفاق قطعت شوطًا طويلًا في تجهيز مراكز العزل، إذ تفوق السعة السريرية للمراكز التي تمّ إنشاؤها في نطاق منطقة طرابلس الكبرى 1000 سرير، كما تمّ تجهيز مراكز للعزل في مناطق الجبل الغربي.

أبو سريويل -بحسب المكتب الإعلامي التابع لصحة الوفاق- قال: إنّ الوزارة تسعى للتوصل إلى تفاهمات مع الشركة العامّة للكهرباء باستثناء مراكز العزل في مختلف مناطق البلاد من طرح الأحمال لساعات طويلة.

وأضاف: “اتخذنا العديد من الإجراءات لتوفير مشغّلات المعامل والآن نمتلك 20 معملًا قادرًا على إجراء فحص الـPCR و Genexpert (بعد توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة ومركز بحوث التقنيات الحيوية التي تمّ بموجبها تدريب 120 عنصر بشري على استخدام التقنية)، وسيتخطّى عدد الفحوصات اليومية 5000 فحص خلال اليوم الواحد”.

كما شدّد على أنّ المواطن هو “بيت القصيد” وهو المعني بالتقليل من تفشّي الوباء داخل البلاد؛ لذلك يجب الابتعاد عن إقامة المناسبات الاجتماعية والالتزام بتطبيق قواعد الصحّة العامّة والتباعد الاجتماعي.