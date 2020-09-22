بيلاروسيا – أفاد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه يمكن لبيلاروس وروسيا بشكل مشترك الاكتفاء بتزويد أسواقهما بالمواد الغذائية، بدلا من استيرادها من دول ثالثة.

وجاء تصريح الرئيس البيلاروسي خلال اجتماع جمعه اليوم الثلاثاء مع أوليغ كوزيمياكو، حاكم إقليم بريمورسكي، الواقع في الشرق الأقصى الروسي.

وقال لوكاشينكو خلال الاجتماع: “عندما تحدثنا حولكم (الشرق الأقصى الروسي) مع الرئيس بوتين في وقت من الأوقات، حينها ناقشنا التعاون في هذا المجال، حيث أعرب الرئيس الروسي عن اهتمامه بهذا التعاون”.

وأضاف أن إقليم بريمورسكي يمكنه شراء المواد الغذائية من بيلاروس عوضا عن استيرادها من الصين، وقال: “يجب أن نظهر أننا نستطيع أن نفعل كل شيء بأنفسنا. ولا ننحني للغرب أو للشرق لتأمين الطعام”.

وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس لديها خبرة في التعاون الزراعي مع منطقة سخالين الروسية، وأعرب عن استعداد بلاده لتزويد إقليم بريمورسكي بمنتجات الألبان واللحوم.

ولفت إلى وجود إقبال في أوروبا على أغذية الأطفال البيلاروسية، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لحماية أسواقه.

ووفقا للرئيس البيلاروسي فإن بلاده مستعدة أيضا لتزويد إقليم بريمورسكي بالمعدات والتقنيات الزراعية مع ضمان تقديم خدمات الصيانة، وكذلك توريد السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالغاز.

المصدر: نوفوستي