إنجلترا – رفض نادي ليفربول، رحيل نجمه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم ضم نجم وسط بايرن ميونخ، تياجو ألكانتارا.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن ليفربول يصر على عدم بيع أليكس أوكسليد تشامبرلين، رغم ارتباط اللاعب بالانتقال إلى صفوف وولفرهامبتون.

وأضافت أن تشامبرلين يتبقى في عقده مع الريدز، 3 سنوات، والنادي لن يسمح له بالرحيل، حيث يراه لاعبًا مهمًا داخل الفريق الأحمر.

ونوهت الصحيفة أن تشامبرلين كان أفضل لاعب بخط وسط ليفربول خلال الموسم الماضي، بالرغم من عدم مشاركته كأساسي، بعدما سجل 8 أهداف، مما يجعله خيارًا مختلفًا في خط الوسط.

وكالات