مصر تكشف عن احتياطي الغاز في منطقة شرق المتوسط تتنافس عليه مع تركيا

مصر تكشف عن احتياطي الغاز في منطقة شرق المتوسط تتنافس عليه مع تركيا

مصر – كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده مؤهلة لتكون مركزا عالميا لصناعة الغاز، كاشفا عن احتياطي الغاز في منطقة شرق المتوسط.

وأشار إلى أن احتياطي شرق المتوسط يقدر بـ320 تريليون قدم مكعب من الغاز، مشيرا إلى أن مصر تسعى للتحول إلى مركز لصناعة الغاز في المنطقة.

وبمناسبة تحول “منتدى غاز شرق المتوسط” إلى منظمة إقليمية، قال طارق الملا إن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن رغبتها في المشاركة كمراقب في منتدى غاز شرق المتوسط، فيما ترغب فرنسا في الانضمام كعضو عامل.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، قد وصف منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة، بأنه كتل معاد لأنقرة”، معتبرا تحويله إلى منظمة دولية، أمرا بعيدا عن الواقع.

وتعمل كل من مصر وإسرائيل والأردن وقبرص واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية يكون مقرها في القاهرة.

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، فيما أعلنت وزارة البترول المصرية في البيان، إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية