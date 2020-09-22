جنيف – أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن نحو 200 لقاح مضاد للفيروس التاجي توجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.

وشدد غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف على أنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال.

وقال في هذا الشأن أيضا: ” ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا. لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح”.

وطالب مدير منظمة الصحة العالية بالعدالة في علاج المصابين بالعدوى في جميع أنحاء العالم، ورأى أن “أسرع طريق للقضاء على جائحة كوفيد-19 وتسريع الانتعاش الاقتصادي هو ضمان تلقيح بعض الأشخاص في جميع البلدان، وليس جميع الأشخاص في بعض البلدان”.

وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح بنهاية عام 2021، إلا أنه حتى الآن تم استثمار ثلاثة مليارات دولار لمبادرة تسريع أدوات مكافحة كوفيد-19 المعروفة بـ”ACT-Accelerator”، وهو ما يمثل فقط عشر الـ35 مليار المطلوبة لتوسيع النطاق وإحداث التأثير.

وفي الشأن ذاته، وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية رسالة إلى زعماء العالم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، دعاهم فيها إلى مضاعفة الجهود للوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا، وطالبهم أيضا إلى الاستعداد للجائحة المقبلة، وبذل أقصى الجهود ” لضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات”.

المصدر: news.un.org