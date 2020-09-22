العراق – أفاد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، امس، إن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، سيطلب من فرنسا خلال زيارته المرتقبة إليها، شراء الأسلحة منها.

وأضاف الوزير أن “هناك رغبة فرنسية في تعزيز العلاقات مع العراق، تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات معها”.

وأشار حسين إلى أن “ثمة مشاريع اقتصادية طرحت وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية، وأخرى خدمية، وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى بحث المسائل الأمنية والعسكرية”.

المصدر: صحيفة الصباح الرسمية + RT