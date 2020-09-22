إسرائيل – توجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ليلة امس الاثنين، على أن يقابل نظيره الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غانتس سيجري سلسلة من الاجتماعات الأمنية مع نظيره الأمريكي ومسؤولين في البنتاغون، قبل أن يعود إلى إسرائيل في صباح يوم الخميس.

ومن المرتقب أن يناقش غانتس والوفد الأمني الرفيع المرافق له ملفات “التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، والسياسة الدولية تجاه إيران وتواجدها في المنطقة”.

وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن الاجتماعات ستتناول “إستراتيجية وقف التوسع الإيراني في الشرق الأوسط، فضلا عن التنسيق الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وتأتي زيارة غانتس بعد يوم من تأكيد إسبر أن الولايات المتحدة “مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل.”

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية