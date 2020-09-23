ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الخميس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد.

الثني أصدر -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة الاستعداد المبكّر لاستقبال فصل الشتاء المقبل بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية في حال حدثت.

وناقش الاجتماع تجهيز فريق يضمُّ مجموعة من الأجهزة التابعة للحكومة إضافة إلى المؤسّسات التطوعية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مشدّدًا على ضرورة وضع خطّة للطوارئ بالخصوص.

وبحث المجتمعون سير عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.