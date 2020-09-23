ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي مع اندرس نيلسون مدير المدرسة البريطانية في مدينة بنغازي.

اللقاء حضره وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة السفير عبد السلام الرقيعي مدير مكتب وزارة الخارجية – بنغازي، والسنوسي العوامي رئيس قسم الشؤون القنصلية في مكتب بنغازي.

و تمّت مناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجه سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا وسبل حلها.

الحويج أكّد على أنّ وزارة الخارجية ستعمل على تذليل كافّة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل هذه المدارس، وقد قامت بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا تهدف لتسهيل الإجراءات الخاصّة بالمدارس، بما لا يخالف القوانين الليبية المعمول بها بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنّ المدارس الأجنبية يجب أن تحمل على عاتقها نقل الرسائل الثقافية والحضارية بين البلدان إلى جانب الرسالة التعليمية، وأنّ الشعب الليبي هو شعب وسطي منفتح على العالم وعلى جميع الحضارات، بما لا يتعارض مع الأعراف والتقاليد الليبية.

يذكر أنّ اندرس هو المرشّح من الحكومة السويدية ليكون قنصلًا فخريًا لدولة السويد في بنغازي، حيث نقل احترام وتقدير الشعب السويدي إلى الشعب الليبي مؤكّدًا أنّ الشعبين تربطهم علاقات وطيدة وتاريخية منذ القدم.