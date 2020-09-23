الأردن – يعقد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اجتماعا عبر الفيديو بعَمان، غدا الخميس، مع نظرائه المصري والفرنسي والألماني وممثلة الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت الخارجية الأردنية.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الصفدي ووزراء خارجية مصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وممثلة الاتحاد الأوروبي سوزانا تريستال، سيبحثون “سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط باتجاه التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة”.

وأشارت الوزارة إلى أن اجتماع الغد هو الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونيخ في شهر فبراير 2020، والثاني في يوليو 2020، عبر آلية الاتصال المرئي.

المصدر: RT