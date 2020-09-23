الزمالك يتواصل مع عمر خربيين لضمه.. والأخير يحسم موقفه

الزمالك يتواصل مع عمر خربيين لضمه.. والأخير يحسم موقفه

مصر – يسعى مجلس إدارة الزمالك المصري، لضم السوري عمر خربيين مهاجم الهلال السعودي، إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحضيرا للموسم المقبل.

وعقد مسؤولو النادي “القلعة البيضاء”جلسة مع المهاجم السوري البالغ 26 عاما على هامش تواجد اللاعب في القاهرة في الفترة الحالية.

وتحدث مسؤولو الزمالك مع خربيين بشأن رغبة النادي في ضمه لصفوف الفريق الكروي خلال الموسم الجديد.

وأبدى خربيين موافقته على الانضمام للنادي المصري وطلب إنهاء المفاوضات مع إدارة الهلال خاصة أنه مازال يرتبط بعقد مع النادي السعودي.

وتوج خربين بلقب أفضل لاعب في الكرة الآسيوية عام 2017، وخاض تجربة الاحتراف في الدوري المصري الموسم الماضي في نادي بيراميدز معارا من الهلال السعودي.

بالمقابل أكدت تقارير سعودية، على خروج اللاعب بشكل كبير من حسابات مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو للموسم الجديد، لكن الأمور لم تتخذ المسار الرسمي حتى الآن.

يذكر أن خربين، ظهر في 20 مباراة مع الهلال بموسم 2019-2020، ونجح في تسجيل 7 أهداف بقميص الفريق.

المصدر: “وكالات”