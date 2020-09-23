ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

الجانبان أكّدا -بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق- على ضرورة التقيد ببيان السراج بتاريخ الـ21 من شهر أغسطس الماضي الذي وجد ترحيبًا من جميع الدول المهتمة بالشأن الليبي، ويشمل: “وقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره تحت إشراف المؤسّسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كلٍّ من طرابلس والبيضاء”.



وجدد الجانبان التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510 ” التي حدّدت مسارات ثلاث لحلِّ الأزمة الليبية “أمنية واقتصادية وسياسية” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وفقًا لطبيعة مهامِّ كلٍّ منهما.