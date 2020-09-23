فلسطين – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن السلطة الفلسطينية تسلمت امس الثلاثاء، مساعدة بقيمة 80 مليون يورو مقدمة من فرنسا وألمانيا.

ووجه اشتيه في بيان أصدره مكتبه، الشكر لألمانيا على دعمها “المستمر لنا في فلسطين” وقال إن “هذه الاتفاقية اليوم بقيمة 56 مليون يورو سيذهب معظمها إلى قطاع غزة بواقع 27 مليون يورو للمياه في القطاع”.

وكان اشتيه أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 24 مليون يورو لقطاع غزة أيضا.

وأوضح أن الاتفاقية مع صندوق المناخ الأخضر، وقيمتها الكلية 45 مليون يورو، وأنه تمت الاستفادة في الماضي من 8 ملايين يورو قدمت من إيرلندا عبر الصندوق، ثم 13 مليون يورو، وبقية المبلغ التي تعادل 24 مليون يورو ستذهب للمياه والزراعة في قطاع غزة، ما سيوفر مياه الري لنحو 15 ألف دونم.

وأوضح أن الاتفاقية عبارة عن مشروع مياه وزراعة في قطاع غزة يهدف إلى الحد من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار وارتفاع مستوى الجفاف بسبب التغييرات المناخية.

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة مع استمرار عدم تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل مقابل عمولة 3 في المئة عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطيني.

وارتفع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT + رويترز