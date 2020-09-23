السيسي وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة نوّه إلى أنّ بلاده ملتزمة بمساعدة الليبيين على تخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخّل السافر من بعض الأطراف الإقليمية.

وقال: “مصر متمسّكة بمسار التسوية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقّع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الليبيان والذي يُعدُّ مبادرة سياسية مشتركة وشاملة،لإنهاء الصراع فى ليبيا، ويتضمّن خطوات محددة وجدولًا زمنيًا واضحًا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية وترقى لتطلّعات الشعب الليبي”.

وتابع: “أنّ تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبيّ لكنّها تؤثّر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي، وإنَّ مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات، ووقف التدخّل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقًا لأطماع معروفة، وأوهام استعمارية ولّى عهدها”.

السيسي شدّد على محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية، مضيفًا أنّ مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين وأن بلاده تدعو إلى تبنّي نهج يحقّق الأمن والاستقرار.