ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أنّ تجاهل البعثة الأممية لمشروع الدستور وتوجّهها للحوار السياسي في جنيف يشكّل انحرافًا عن مبادئ الأمم المتحدة.

الشاطر استغرب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حماس رئيسة البعثة المنحدرة من دولة تتزعّم العالم الحرّ وتفكّر بعقلية دول العالم الثالث بحسب قوله، مطالبًا ستيفاني وليامز بأن تراجع موقفها.

وأكّد على أنّ توزيع المناصب وانتزاع العاصمة من طرابلس وتحويلها إلى سرت ليس حلًا وإنما هو تعميق للازمة.

كما أضاف: “على البعثة الأممية ألّا تعمل بهذه الطريقة السيئة التي تنفّذ اشتراطات الدول التي تسعى لاحتلال ليبيا عن طريق عملائها. ولعلّ آخرها من قاموا بزيارة موسكو يطلبون تنصيبهم”.