ليبيا – استقبل صلاح الدين النمروش وزير دفاع الوفاق المعين مؤخّرًا من قبل السراج أمس الثلاثاء سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليڤر أوفتشا والوفد المرافق له.

الاجتماع ناقش -بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة دفاع الوفاق- الأوضاع القائمة حاليًا والمساعي التي تقوم بها ألمانيا في وجود موقف ورؤية موحّدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا.

وأضاف البيان بأن السفير الألماني أدان ما وصفه بـ”العدوان الذي قام به حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وأنّ لديها أملًا كبيرًا في نتائج المحادثات السياسية بحسب المصدر.

ومن جانبه، قال النمروش: “إن دفاع الوفاق ورئاسة أركان الوفاق تعملان على توحيد المؤسسة العسكرية، وعازمتان على بناء جيشٍ حقيقي قادرٍ على حماية ليبيا دون وجود لحفتر وأبناءه فيه”. وزير دفاع الوفاق أكّد أنّ وزارة الدفاع بحكومة الوفاق مستمرّة في تعزيز وتطوير الشراكة المتميزة مع تركيا والاستعانة بالاستشارات الفنية والخبرات من الجانب التركي، لافتًا إلى أنّ الوزارة منفتحة للتعاون مع كل من يمدُّ يد العون، وتتطلّع إلى فتح آفاق التعاون مع ألمانيا في مجالات التدريب والدعم اللوجستي.