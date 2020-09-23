ليبيا – أكّد المحلّل السياسي المتخصّص في الشأن الليبي مختار اليزيدي بأنّه في الوقت الذي جرت فيه مباحثات المغرب ومباحثات جنيف بين الفرقاء الليبيين، كانت تركيا تبحث عن ثغرة تمكّنها من الحفاظ على مكاسبها في ليبيا.

اليزيدي قال خلال تصريح لموقع “إرم نيوز” الإماراتي: إنّ استقالة فائز السراج التي جاءت تحت ضغوط كبيرة فاجأت تركيا وأدخلتها في ارتباك واضح بدليل تصريحات قادتها في الأيام الأخيرة.

وأضاف: “مواقف تركيا خلال الساعات الأخيرة ليست سوى محاولة من أنقرة لتدارك الموقف والخروج بأخفّ الأضرار، والحصول على ضمانات بعدم المساس بالاتفاقات العسكرية التي تتيح للأتراك التمدّد داخل ليبيا، وبيع منظومات أسلحتها والاتفاقات التجارية التي تجعل من تركيا حليفًا متقدّمًا لليبيا”.