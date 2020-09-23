اليمن.. مكتب صحة الجوف يستغيث لتفادي إغلاق أكبر مستشفياته بسبب نفاد الوقود

اليمن – وجه مكتب الصحة بمحافظة الجوف اليمنية نداء استغاثة، امس لتفادي إغلاق أكبر مستشفياته ومصنع الأكسجين بسبب نفاد المشتقات النفطية.

واتهم المكتب في بيانه التحالف العربي بمنع وصول المشتقات النفطية للبلاد منذ أكثر من 4 أشهر، “ما سبب تباطؤ المنظمات الداعمة في الإيفاء بتعهداتها، ومنها توفير المشتقات النفطية لمستشفى الحزم ومصنع الأكسجين الوحيد في محافظة الجوف منذ شهر أغسطس وحتى اليوم”.

وأضاف البيان أن توقف مصنع الأكسجين “سيؤدي لتهديد حياة آلاف المرضى المترددين لطلب الخدمات في المستشفى وكافة المرافق الصحية بالمحافظة”، لافتا إلى أن “انهيار الخدمات الصحية في المستشفى قد يصل إلى درجة الإغلاق”.

يذكر أن مستشفى “الحزم” يقدم خدماته لمئات الآلاف من المواطنين النازحين، وتوجد به محطة الأكسجين الوحيدة بمحافظة الجوف.





المصدر: RT