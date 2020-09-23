ليبيا – ثمّن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية المفوّض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا مجهودات مديرية أمن الجفارة في محاربة الجرائم بأنواعها.

باشاآغا عبّر خلال لقائه مدير وأعضاء مديرية أمن الجفارة في زيارة قام بها للمديرية -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- عن سعادته بما يشاهده ويسمعه من مجهودات غير مسبوقة في بسط الأمن والأمان داخل منطقة الجفارة والمناطق المحيطة بها.

وأكّد بأنّ مسؤولية الأمن هي مسؤولية جماعية تتطلّب تكاتف الجهود للحفاظ على ليبيا وقطع الطريق أمام كافّة المتربّصين بها.

وأشار في كلمته إلى أنّ الأمن مهمّة تكاتفية باعتبارها عصب الحياة لقيام الدول والمجتمعات وتطوّرها.

وقدّم باشاآغا في ختام هذا اللقاء رسالة شكر إلى كافّة منتسبي مديرية أمن الجفارة نظير مجهوداتهم في حفظ الأمن والأمان داخل المنطقة.