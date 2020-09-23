ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إنّ رفع اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من قائمة العقوبات جاء بعد نشاطه الأخير من زيارات لعدّة دول بخصوص مبادرته.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أضاف أنّ الاتحاد الأوروبي رأى الإجماع الدولي على مبادرته والتغيير الواضح بخصوص الذهاب للحلّ السياسي دون الحلِّ العسكري لذلك منحه ثقة الاتحاد.

وفيما يتعلّق بالأسماء الأخرى، رأى عضو مجلس الدولة الآخرين أنّهم عبارة عن أشخاص عاديين أزيحت الصفات السابقة عنهم ولا يرون من استمرار القيود عليهم أهمية.