روسيا – صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن إيرادات الميزانية الروسية غير النفطية سترتفع في العام 2021 إلى 70%، مشددا على أن هذه الإيرادات ستصل إلى هذا المستوى للمرة الأولى.

وجاء ذلك خلال كلمة للرئيس الروسي اليوم الأربعاء أمام أعضاء مجلس الشيوخ الروسي.

وقال بوتين: ” إذا كانت إيرادات موارد الطاقة في العام 2011 تمثل نصف إيرادات الميزانية، فإن حصتها ستنخفض في العام 2021 إلى الثلث، ما يعني أن حصة إيرادات الميزانية غير النفطية ستصل إلى ما يقارب 70%. إننا نصل إلى مثل هذا المستوى من الاستقرار في هيكل الميزانية (الروسية) لأول مرة في التاريخ”.

وأضاف الرئيس أن الاقتصاد الروسي نجح في تقليص تأثره بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقال “اقتصادنا وميزانيتنا لم تعدا تعتمدان بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط”.

وأشار إلى أن عائدات النفط ما تزال تظل مصدرا رئيسيا للدخل، إلا أنه لا يوجد اعتماد حاسم على تقلبات أسعار النفط.

وفيما يتعلق بسوق العمل في روسيا، أشار الرئيس بوتين إلى أن الوضع مع البطالة في روسيا حساس، بالرغم من إجراءات الدعم غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة الروسية لمساعدة الشركات والمواطنين خلال أزمة كورونا.

وقال: “لقد نمت البطالة في روسيا للأسف بنسبة 1.7%، لكن الوضع في بلدان أخرى مختلف للغاية. البطالة نمت في روسيا على الرغم من إجراءات الدعم غير المسبوقة، لقد استمرت البطالة في الارتفاع في أغسطس، والآن تتجاوز البطالة 6% من السكان النشطين اقتصاديا (قوة العمل)”.

وأكد الرئيس الروسي على أهمية مساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض في تحسين حياتهم، وقال: “يجب مساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض بشكل عام، يجب مساعدتهم في تحسين ظروف الحياة الصعبة وتغيير حياتهم وحياة أسرهم”.

واعتبر بوتين أن مكافحة الفقر تعد أحدى المهام الرئيسية، مشددا على أن الفقر ما يزال إحدى أكثر المشاكل أهمية في المجتمع. وأضاف، أن الفقر في روسيا ازداد في الأونة الأخيرة بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الروسي.

كذلك اعتبر أن زيادة الضرائب على الأرباح المرتفعة في مجال صناعة المواد الأساسية تعد خطوة مبررة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة موجة نحو تحسين كفاءة وعدالة النظام المالي.

وفي وقت سابق اقترح الرئيس الروسي زيادة ضريبة الدخل من بداية العام القادم من 13% إلى 15% لكل شخص يزيد دخله السنوي عن مستوى 5 ملايين روبل، على أن يتم تحويل الزيادة التي سيتم جبايتها لرفد صندوق رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي حال تجاوز دخل الشخص السنوي مستوى 5 ملايين روبل، فإن الضريبة 15% ستطبق على المبلغ فوق الـ5 ملايين روبل، بينما المبلغ حتى 5 ملايين روبل سيبقى خاضعا لضريبة 13% التي تعتبر بين الأدنى من نوعها في العالم، كما أشار بوتين.

المصدر: وكالات روسية