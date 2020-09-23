تعرف على ترتيب ميسي ورونالدو في قائمة الأفضل بأوروبا

تعرف على ترتيب ميسي ورونالدو في قائمة الأفضل بأوروبا

سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين العشرة الأفضل في أوروبا عن موسم 2019-2020.

وأبرز اليويفا تنافس الثلاثي: البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) على المراكز الثلاثة الأولى.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي ترتيب باقي اللاعبين العشرة الأفضل في القارة، كالآتي:

المركز الرابع والخامس (53 صوتًا): ليونيل ميسي (برشلونة) – نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان).

المركز السادس (41 صوتًا): توماس مولر (بايرن ميونخ).

المركز السابع (39 صوتًا): كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

المركز الثامن (27 صوتًا): تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ سابقًا وليفربول حاليًا).

المركز التاسع: (26 صوتًا): جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).

المركز العاشر (25 صوتًا): كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وكالات