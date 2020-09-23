دي بروين ينافس ثنائي بايرن على الأفضل في أوروبا

دي بروين ينافس ثنائي بايرن على الأفضل في أوروبا

سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2019-2020.

وذكر الاتحاد الأوروبي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن قائمة المرشحين تضم البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

وأشار اليويفا إلى أنه سيتم إعلان اسم الفائز خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر عقدها يوم 1 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

يذكر أن ليفاندوفسكي ونوير حصلا مع بايرن ميونخ على لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي، بينما ودع دي بروين رفقة مانشستر سيتي البطولة من ربع النهائي.

وكالات